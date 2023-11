Coach Schmidt bei Benfica schwer unter Druck

Roger Schmidt erlebt als Trainer von Benfica Lissabon seine bislang schwierigste Phase. Nach dem frühzeitigen Aus in der Champions League nimmt er die Schuld auf sich.

Benfica-Trainer Roger Schmidt ist mit seinem Team in der Champions League ausgeschieden.

San Sebastián. Durch das frühzeitige Aus in der Champions League steht Trainer Roger Schmidt bei Benfica Lissabon unter Druck wie noch nie.

Nach dem 1:3 bei Real Sociedad San Sebastián nahm der 56-Jährige die Schuld ungewohnt deutlich auf sich. „Das ist meine Verantwortung. Wir waren heute nicht vorbereitet auf dieses Spiel“, sagte der Ex-Coach von Bayer Leverkusen. „Ich habe sehr schlechte Arbeit geleistet heute.“

Vor dem Derby gegen Sporting Lissabon am Sonntag wurde Schmidt sogar gefragt, ob das Duell mit dem Tabellenführer entscheidend für seine Zukunft beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister sei. „Diese Frage können Sie selbst beantworten“, reagierte Schmidt trotzig, danach war die Pressekonferenz mit ihm beendet.

In der Meisterschaft liegt Benfica zwar nur drei Punkte hinter Sporting, überzeugende Auftritte lieferte Schmidts Team nach Ansicht der Anhänger in dieser Saison bislang aber kaum ab. In der Königsklasse steht Benfica nach vier Partien immer noch bei null Punkten, immerhin gelang Rafa Silva (49.) der erste Treffer dieser Spielzeit. Nach einem desolaten Benfica-Auftritt im ersten Durchgang hatten Mikel Merino (6.), Mikel Oyarzabal (11.) und Ander Barrenetxea (21.) aber schon vor der Pause alles klar gemacht für die Basken.

