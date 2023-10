Stuttgarts Angreifer Serhou Guirassy führt mit 14 Treffern die Bundesliga-Torschützenliste an.

VfB Stuttgart Hoeneß hofft auf Guirassy-Rückkehr in gut zwei Wochen

Stuttgart. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft darauf, dass Topstürmer Serhou Guirassy nach seiner Muskelverletzung zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund Mitte November wieder fit ist.

Er könne nicht genau sagen, wie lange die Spielpause des 27-Jährigen dauern werde, sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Baden-Württemberg-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Realistisch ist aber, dass er vor der Länderspielpause noch mal auf dem Platz steht.“ Diese beginnt nach dem Dortmund-Spiel am 11. November. Das wäre in etwas mehr als zwei Wochen.

Der Nationalspieler Guineas führt mit bisher 14 Toren aus acht Spielen die Bundesliga-Torschützenliste an. Die „naheliegendste“ Alternative im Kader des Tabellenzweiten sei gegen Hoffenheim Deniz Undav, sagte Hoeneß. Aber auch andere wie Jamie Leweling, Silas Katompa Mvumpa oder Offensivspieler Woo-Yeong Jeong könnten ihn in der Spitze ersetzen. Silas allerdings eher mit einem Partner neben sich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball