IOC-Präsident Bach wünscht sich Messi bei Olympia in Paris

Buenos Aires. IOC-Präsident Thomas Bach wünscht sich eine Rückkehr von Fußball-Superstar Lionel Messi zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris.

„Es wäre fantastisch, wenn er dabei sein könnte. Für Lionel Messi wäre es eine Chance, noch einmal Geschichte zu schreiben“, sagte Bach dem Fachportal „Inside the Games“ zufolge bei einem Besuch in Argentinien: „Wenn er spielt, hätte Argentinien eine höhere Chance auf die Goldmedaille, das wäre fantastisch für den Fußball und die Olympischen Spiele.“

Messi kann Geschichte schreiben

Argentiniens Olympia-Trainer Javier Mascherano sagte im vergangenen Monat bereits, dass er Messi gerne in der Mannschaft hätte. Bei dem U23-Turnier sind auch drei Spieler pro Team erlaubt, die die Altersgrenze überschreiten. Messi hatte bereits 2008 in Peking Gold mit Argentinien gewonnen und könnte bei einem Einsatz schon zum zweiten Mal Olympiasieger werden.

„Es könnte der einzige Spieler der Geschichte sein, der zweimal Gold und einen WM-Titel hat“, sagte Bach. „Ich möchte mich nicht in die Entscheidungen des Trainers einmischen, aber es wäre eine große Chance für Messi.“

Noch hat sich Argentiniens Nachwuchsteam nicht für das Turnier in Frankreich qualifiziert. Die Chance dazu bietet sich in der Südamerika-Qualifikation im Januar und Februar in Venezuela. Fraglich ist derzeit noch, ob der 36 Jahre alte Weltmeister Messi von Inter Miami tatsächlich auch in Paris spielen würde. Er hat jedenfalls eine besondere Verbindung zu der französischen Hauptstadt, von 2021 bis 2023 spielte er bei Meister Paris Saint-Germain.

