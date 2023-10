Die erste Verkaufsphase für die EM-Tickets endet an diesem Donnerstag.

EURO 2024 Erste EM-Ticketphase endet: Was Fans wissen - und was nicht

Berlin. Nach über drei Wochen läuft die Uhr ab. Die erste Bewerbungsphase für Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland endet heute (14.00 Uhr).

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat schon über zehn Millionen Anfragen registriert. Das sind deutlich mehr als die rund 1,2 Millionen Tickets, die es in dieser Phase zu erstehen gibt. Was die Fans bereits wissen - und was nicht:

Bekannt ist

Ticketpreise

30 Euro kosten die günstigsten Eintrittskarten in der Vorrunde, bis zu 1000 Euro in der teuersten Kategorie geht es beim Finale. Die Preise hat die UEFA bereits benannt. Interessierte, die sich auf zahlreiche EM-Tickets beworben haben, können so leicht eine Bestellung im Wert von mehreren tausend Euro beisammen haben. Wie viele Tickets sie letztendlich bekommen, ist unklar.

Spielort und Datum

Die UEFA hat bereits festgelegt, an welchen Tagen welche Spiele stattfinden. Die Fans wissen also bei ihren Bewerbungen um den genauen Termin, die zugehörige Gruppe (oder K.o.-Runde) sowie um das Stadion, in dem die Partie stattfindet.

Deutsche Gruppenspiele

Die Gruppenspiele des DFB-Teams sind bereits angesetzt. Das Eröffnungsspiel steigt am 14. Juni (21.00 Uhr) in München, danach geht es in Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni) weiter. Wo Deutschland ab einem möglichen Achtelfinale aufläuft, hängt vom Gruppenplatz des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab.

Offen ist

Zuschlag oder nicht

Rund 1,2 Millionen Tickets, aber über zehn Millionen Bewerbungen. Damit steht bereits fest, dass zahlreiche Anhänger bei dem Losverfahren leer ausgehen werden. Bis spätestens 14. November will die UEFA die Bewerber über den Erfolg informieren.

Fast alle Uhrzeiten

Bisher hat die UEFA erst vier Anstoßzeiten bekannt gegeben. Das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale beginnen jeweils um 21.00 Uhr. In der Gruppenphase soll um 15.00, 18.00 und 21.00 Uhr angestoßen werden. Eine genaue Ansetzung erfolgt nach der Auslosung, die am 2. Dezember in Hamburg stattfindet.

Wer spielt

Die Auslosung wird den Fans auch zeigen, für welche Teams sie Karten erworben haben. 21 von 24 Teilnehmern stehen zu diesem Zeitpunkt fest, drei weitere werden im Frühjahr 2024 in kleinen Turnieren ermittelt. Topnationen wie Spanien, England und Frankreich haben sich vorzeitig für die EM qualifiziert.

