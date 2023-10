Paris Saint-Germain siegt souverän und ist Tabellenführer

Angeführt von Superstar Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 den zweiten Sieg in Serie geholt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung erobert. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund gewann mit 3:0 (2:0) gegen Racing Straßburg. Ex-Weltmeister Mbappé (10. Minute) per Foulelfmeter, Carlos Soler (31.) und Fabian Ruiz (77.) erzielten die Tore.

Kylian Mbappe brachte Paris Saint-Germain mit 1:0 in Führung.

Damit verdrängte die Mannschaft von Luis Enrique zumindest bis Sonntag die AS Monaco vom ersten Tabellenplatz. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers Adi Hütter empfängt dann den FC Metz. PSG hatte zum Start in die Champions-League-Saison 2:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen, zuletzt aber 1:4 bei Newcastle United verloren. Am Mittwoch empfangen die Pariser zum dritten Vorrundenspiel die AC Mailand.

