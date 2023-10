Nach Schüssen in Brüssel

Nach Schüssen in Brüssel Verband: „Der schwedische Fußball ist in Trauer“

Schwedische Fans warten nach dem Abbruch des EM-Qualifikationsspiels in Brüssel auf der Tribüne.

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen in Brüssel auf zwei schwedische Fans ist der Fußball in dem skandinavischen Land von Normalität weit entfernt. Der nationale Verband wendet sich an die Anhänger.