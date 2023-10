Heftiger Streit nach City-Pleite - Guardiola: „Sage nichts“

London. Drei Pleiten aus den letzten vier Partien - nach dem 0:1 beim FC Arsenal lagen bei Champions-League-Sieger Manchester City die Nerven blank.

Stürmerstar Erling Haaland und Kyle Walker gerieten nach dem Spiel heftig mit Arsenal-Assistenzcoach Nicolas Jover aneinander, der zwischen 2019 und 2021 noch bei City gearbeitet hatte. Manchester-Starcoach Pep Guardiola wollte die Situation hinterher nicht aufklären. „Ich weiß, was passiert ist, aber ich werde nichts sagen“, sagte der Spanier.

Gabriel Martinelli hatte zuvor für den späten Arsenal-Sieg gesorgt. Damit kassierte der englische Meister die zweite Niederlage in der Liga in Serie und rutsche auf den dritten Platz ab. Außerdem schied City im Ligapokal aus. Lediglich bei RB Leipzig gelang in den letzten Spielen in der Champions League ein Sieg.

