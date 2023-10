Hakimi und Kolo Muani treffen bei PSG-Sieg gegen Rennes

Rennes. Die früheren Bundesliga-Profis Achraf Hakimi und Randal Kolo Muani haben den französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain zu einem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg bei Stade Rennes geführt.

Nach der frühen Führung von Vitinha (32. Minute) legte der ehemalige Dortmunder Hakimi wenig später per Kopf nach (36.). Das 3:1 des kurz zuvor eingewechselten Ex-Frankfurters Kolo Muani bereitete der starke Hakimi perfekt vor (58.). Weitere Chancen ließ vor allem Superstar Kylian Mbappé für die Gäste aus. Für Rennes hatte Amine Gouiri zum zwischenzeitlichen 1:2 (56.) getroffen.

In der Tabelle der Ligue 1 verbesserte sich das zuletzt in der Champions League von Newcastle United mit 1:4 gedemütigte Paris auf den dritten Platz. Der Rückstand auf den von Adi Hütter trainierten Tabellenführer AS Monaco beträgt nach dem 8. Spieltag zwei Punkte.

