Deutsche U21 betroffen: UEFA verschiebt Spiele in Israel

Berlin. Die Europäische Fußball-Union hat auf die angespannte Lage in Israel reagiert und geplante Länderspiele auf europäischer Ebene in der Region vorerst abgesagt.

Zu den Spielen, die verschoben werden, gehört das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz, das für den 12. Oktober geplant war. Ebenso die Partien der Qualifikation für die U21-EM 2025 zwischen Israel und Estland (12. Oktober) sowie auch Israel gegen Deutschland am 17. Oktober.

Betroffen ist zudem ein Mini-Turnier vom 11. bis 17. Oktober mit Gastgeber Israel, Belgien, Gibraltar und Wales. Das gab die UEFA am Sonntagabend bekannt.

Ob das weitere Qualifikationsmatch von Israel auswärts gegen Kosovo am 15. Oktober ausgetragen werden kann, will die UEFA noch weiter prüfen, nachdem die radikalislamische Palästinensergruppe Hamas am Samstag überraschende Großangriffe auf Israel gestartet hatte. In den Kämpfen kamen auf beiden Seiten bislang Hunderte Menschen ums Leben.

