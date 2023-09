Polen macht Probierz zum neuen Fußball-Nationaltrainer

Warschau. Der frühere Fußballprofi und langjährige Coach Michal Probierz wird neuer polnischer Fußball-Nationaltrainer. „Das ist die bestmögliche Wahl“, schrieb der Chef des polnischen Fußballverbands PZPN, Cezary Kulesza, auf der Plattform X, vormals Twitter.

Der 50-jährige Probierz war zuletzt Trainer der polnischen U21-Nationalmannschaft. Er hat zudem langjährige Erfahrung als Coach mehrerer polnischer Vereine der Ekstraklasa.

Probierz wird Nachfolger der Portugiesen Fernando Santos, von dem sich der Verband in der Vorwoche nach knapp neun Monaten getrennt hatte. Die Kritik an Santos war nach dem 0:2 im EM-Qualifikationsspiel in Albanien nicht mehr abgerissen. Für die Nationalmannschaft um Robert Lewandowski war es am fünften Spieltag schon die dritte Niederlage.

