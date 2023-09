Polen trennt sich von Nationaltrainer Fernando Santos

Warschau. Polen hat sich nach nur neun Monaten von Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos getrennt. Dies gelte ab sofort, teilte der polnische Fußballverband PZPN in einer knappen Stellungnahme mit.

Man danke Trainer Santos für seine Arbeit mit der Nationalmannschaft und wünsche ihm Erfolg bei künftigen sportlichen Herausforderungen, sagte Verbandschef Cezary Kulesza.

Die Kritik an Santos war nach der 0:2-Niederlage im EM-Qualifikationsspiel in Albanien am vergangenen Sonntag nicht mehr abgerissen. Für die Nationalmannschaft um Robert Lewandowski war es am fünften Spieltag schon die dritte Niederlage.

Der 68-jährige Portugiese hatte erst im Januar die Nachfolge von Czeslaw Michniewicz angetreten, von dem sich Polens Fußballverband im Dezember getrennt hatte. Der 68-jährige Portugiese hatte 2016 das portugiesische Nationalteam zum EM-Titel geführt. Während seiner Amtszeit in Polen gab es im Juni auch einen 1:0-Erfolg über die DFB-Auswahl.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball