England-Coach Southgate verurteilt Kritik an Maguire

London. Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hat die anhaltende Kritik am formschwachen Abwehrspieler Harry Maguire scharf verurteilt.

„Das ist ein Witz“, sagte Southgate nach Englands Auswärtssieg im Testspiel gegen Schottland, bei dem Maguire ein Eigentor unterlaufen war. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wird.“

Beim 3:1 (2:0)-Sieg der Three Lions in Glasgows Hampden Park war Maguire, der seit Monaten in der Formkrise steckt und bei Manchester United seinen Stammplatz und die Kapitänsbinde verloren hat, zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Sofort wurde der 30-Jährige zum Ziel von Schmähgesängen der schottischen Fans. Trotz seines Eigentors in der 67. Minute erhielt er jedoch Unterstützung von den mitgereisten England-Anhängern, die ihn lautstark feierten.

„Aus Sicht der Schottland-Fans verstehe ich es“, räumte Southgate anschließend ein. „An ihrem Verhalten habe ich absolut nichts zu kritisieren.“ Der Coach nahm hingegen englische TV-Kommentatoren und andere Fußball-Experten in die Pflicht, die laut Southgate zu hart mit Maguire ins Gericht gingen. „Sie haben etwas geschaffen, das jenseits von allem ist, was ich je gesehen habe.“ Harry Maguire sei ein Topspieler und bleibe ein wichtiger Teil des Nationalteams.

