Berichte: Ex-Dortmunder Sancho nicht nach Saudi-Arabien

Manchester. Jadon Sancho wird Medienberichten zufolge nicht nach Saudi-Arabien wechseln.

Ein Transfer zu Al-Ettifaq FC soll laut „Daily Mail“ nicht vor dem Ende der Frist in Saudi-Arabien zustande gekommen sein. Der ehemalige Profi von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bleibt demnach bei Manchester United. Auch das Portal „The Athletic“ berichtete, dass es keinen Wechsel des 23 Jahre alten Briten gebe, um den es zuletzt Schlagzeilen gab.

Laut „Daily Mail“ wäre United bereit gewesen, ihn zu verleihen, der Deal hätte aber auch eine Kaufverpflichtung beinhaltet. Die geforderte Summe von umgerechnet rund 58 Millionen Euro habe der Club aber nicht aufbringen können, hieß es.

Trainer kritisiert mangelhafte Trainingsleistung

Sancho hatte sich jüngst mit deutlichen Worten gegen Kritik seines Trainers Erik ten Hag an seinen Trainingsleistungen zur Wehr gesetzt. „Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht erlauben, dass Leute komplett unwahre Dinge sagen, ich habe mich sehr gut verhalten im Training diese Woche“, hatte er auf X, vormals Twitter, geschrieben. Er hatte beim 1:3 auswärts gegen den FC Arsenal nicht im Kader gestanden. Ten Hag hatte dies mit der mangelhaften Trainingsleistung des 23-maligen englischen Nationalspielers begründet.

Sancho war 2021 nach vier erfolgreichen Jahren beim BVB für 85 Millionen Euro zu United gewechselt. Beim Premier-League-Club überzeugte er jedoch selten und kam im vergangenen Jahr nach Angaben von ten Hag wegen „körperlicher und mentaler Probleme“ wochenlang gar nicht zum Einsatz.

