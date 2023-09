Wijnaldum verlässt Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien

Wie bereits viele andere Fußballstars in diesem Sommer wechselt nun auch Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum zu einem Club in Saudi-Arabien. Der bislang bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende 32-Jährige profitiert bei seinem Wechsel zu Al-Ettifaq von der längeren Transferperiode im Wüstenstaat.

Georginio Wijnaldum wechselt in die saudische Liga.

Paris. Wie bereits viele andere Fußballstars in diesem Sommer wechselt nun auch Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum zu einem Club in Saudi-Arabien. Der bislang bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende 32-Jährige profitiert bei seinem Wechsel zu Al-Ettifaq von der längeren Transferperiode im Wüstenstaat.

In vielen europäischen Ligen sind Spielerwechsel erst wieder in der Wintertransferphase möglich. Den Abgang des früheren Liverpoolers Wijnaldum bestätigte PSG am Samstagabend. Der Vertrag des niederländischen Nationalspielers soll laut übereinstimmenden Medienberichten bis 2026 gültig sein, als Ablösesumme erhält PSG dem Vernehmen nach acht Millionen Euro.

Das von Liverpools Vereinslegende Steven Gerrard trainierte Al-Ettifaq hatte in diesem Sommer bereits für Schlagzeilen gesorgt, als der Club Jordan Henderson vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien lotste. Mit Moussa Dembélé kam zudem ein Top-Stürmer von Olympique Lyon.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball