Lösbare Aufgaben für Eintracht in der Conference League

Monaco. Eintracht Frankfurt hat für die Gruppenphase in der Conference League lösbare Aufgaben erhalten. Der Fußball-Bundesligist trifft in der Gruppe G auf den griechischen Vizemeister PAOK Saloniki, den finnischen Meister HJK Helsinki und den FC Aberdeen aus Schottland. Dies ergab die Auslosung in Monaco.

Die Hessen, die 2022 die Europa League gewannen und in der Vorsaison erstmals in der Champions League dabei waren, hatten sich am Donnerstagabend durch ein 2:0 im Playoff-Rückspiel gegen Lewski Sofia für die Gruppenphase qualifiziert.

Der erste Gruppen-Spieltag steigt am 21. September, der letzte am 14. Dezember. Die acht Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die jeweils zweitplatzierten Teams müssen in der Playoff-Runde gegen die acht Gruppendritten aus der Europa League antreten. Das Finale findet am 29. Mai 2024 in Athen statt.

