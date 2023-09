Liverpool lehnt gigantisches Saudi-Angebot für Salah ab

Liverpool. Der FC Liverpool hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien für seinen Topstürmer Mohamed Salah abgelehnt.

Wie unter anderem die Sender BBC und Sky Sports berichteten, soll der saudische Fußballmeister Al-Ittihad den Reds kurz vor Transferschluss umgerechnet rund 175 Millionen Euro (150 Millionen Pfund) geboten haben.

Die Reds erteilten dem Verein, bei dem Ex-Liverpool-Profi Fabinho und der frühere Real-Madrid-Star Karim Benzema spielen, laut den Berichten eine endgültige Absage. Der Stürmer stehe nicht zum Verkauf, hieß es. Zuvor hatte Trainer Jürgen Klopp zum wiederholten Mal einen Wechsel Salahs ausgeschlossen. „Unsere Haltung bleibt dieselbe“, sagte Klopp. „Da gibt es absolut keinen Zweifel.“

Seit 2017 bei den Reds

Der 31-jährige Salah gilt als einer der wichtigsten Leistungsträger in Anfield. Der Ägypter spielt seit 2017 für die Reds und schoss seitdem mehr als 180 Tore für den Club. Erst im vergangenen Jahr hatte er einen neuen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Anfang August hatte Salahs Agent Ramy Abbas Issa betont, sein Mandant habe keine Absicht, den Verein zu verlassen.

In den vergangenen Wochen war immer wieder über das Interesse von Al-Ittihad spekuliert worden. Mohamed Salah gilt als berühmtester arabischer Fußballer und deshalb als besonders begehrt bei den Scheichs. Klopp hatte jedoch stets betont, dass in Anfield bis dato kein Angebot aus Saudi-Arabien vorliege und Liverpool in jedem Fall ablehnen würde. Das Transferfenster der Premier League schließt am Freitagabend.

