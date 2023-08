Lukaku-Wechsel nach Rom steht offenbar kurz bevor

Der Wechsel des belgischen Fußball-Nationalspielers Romelu Lukaku vom FC Chelsea zur AS Rom steht italienischen Medienberichten zufolge kurz bevor.

Der englische Premier-League-Verein und der italienische Hauptstadtclub haben demnach grundsätzlich Einigung über den Transfer des 30-jährigen Stürmers erzielt. Es fehlten noch die letzten Details und die Unterschriften unter den Verträgen, doch Lukakus Wechsel nach Rom sei bereits beschlossene Sache, berichtete die Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“. Lukaku spielte vergangene Saison auf Leihbasis für den italienischen Traditionsclub Inter Mailand.

Nun soll er ebenfalls für ein Jahr nach Rom verliehen werden. Lukaku soll dem Bericht zufolge 7,5 Millionen Euro jährlich erhalten. Wie italienische Medien und Beobachter übereinstimmend berichteten, waren Roma-Sportdirektor Tiago Pinto und Clubbesitzer Dan Friedkin in London, um mit dem Management des FC Chelsea über die Details zu sprechen. Nach drei Tagen Verhandlungen sei das „Ziel erreicht“, schrieb die „Gazzetta“. Lukaku wird demnach bereits am Dienstagnachmittag in der italienischen Hauptstadt erwartet.

