Englands Trainerin schwärmt von Unterstützung für ihr Team

Sydney. Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman ist schon vor dem Endspiel der Fußball-WM restlos begeistert von der Euphorie rund um ihr Team.

„Es ist unglaublich, was passiert ist. Wir haben die Unterstützung gespürt, hier, aber auch auf der anderen Seite der Welt in Großbritannien. Das ist etwas, wovon wir träumen“, sagte die 53 Jahre alte Niederländerin bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Finale am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Spanien in Sydney.

„Ich fühle mich privilegiert. Ich bin sehr glücklich an dem Ort, an dem ich jetzt bin. Es gibt viel Unterstützung. Wir haben alles, was wir brauchen, um auf höchstem Niveau zu spielen“, sagte Wiegman weiter und betonte mit Blick auf ihr Team: „Es ist ein Vergnügen, mit diesen unglaublichen Menschen zu arbeiten.“ Offen ließ sie, ob die nach ihrer Roten Karte zuletzt für zwei Spiele gesperrte Stürmerin Lauren James von Anfang an spielt.

Wiegman kann ein Jahr nach dem Triumph bei der Heim-EM die Engländerinnen erstmals zum WM-Sieg führen. Sie war 2019 mit den Niederlanden WM-Zweite. Für England wäre es der erste WM-Triumph nach dem bislang einmaligen Erfolg der Männer 1966.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball