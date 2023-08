Neuling Heidenheim heiß auf Liga-Premiere

Rund 1000 Fans begleiten den 1. FC Heidenheim zum historischen ersten Bundesliga-Spiel nach Wolfsburg. Trainer Frank Schmidt will zum Auftakt „idealerweise gleich überraschen“.

Heidenheim. Aufsteiger 1. FC Heidenheim fiebert seiner Premiere in der Fußball-Bundesliga entgegen. „Es gibt nur ein erstes Spiel in der Bundesliga“, sagte Trainer Frank Schmidt zwei Tage vor der Partie beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

„Die Spannung ist hoch, die Vorfreude groß“, erklärte er. Man bringe aber auch „genug Demut“ mit und wisse um die „große Herausforderung“, die in der Eliteklasse warte. Nach Clubangaben werden rund 1000 Fans den FCH nach Niedersachsen begleiten.

„Wir wollen idealerweise gleich überraschen“, kündigte Schmidt an. Gegner Wolfsburg sei zwar „qualitativ sehr gut besetzt“, sagte der 49-Jährige. Er traue dem VfL auch zu, den achten Tabellenplatz aus der Vorsaison in der kommenden Spielzeit zu übertreffen. Die Geschlossenheit sei aber ein großer Trumpf seiner eigenen Mannschaft - und das schon seit längerer Zeit.

