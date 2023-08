US-Trainer nach Aus enttäuscht: Fußball kann „grausam“ sein

Melbourne. US-Trainer Vlatko Andonovski hat mit großer Enttäuschung auf das WM-Aus des Titelverteidigers bereits im Achtelfinale reagiert.

„Ich bin stolz auf die Spielerinnen“, sagte der 46-Jährige nach dem 4:5 im Elfmeterschießen gegen Schweden. „Ich denke, wir haben gezeigt, wie stark wir sind. Wir haben alles getan, um das Spiel zu gewinnen. Leider kann der Fußball manchmal grausam sein.“

Die USA waren im Achtelfinale am Sonntagabend deutlich überlegen, schafften es aber nicht, in der regulären Spielzeit oder Verlängerung ein Tor zu erzielen. Andonovski stand bereits vor der Partie nach eher schwächeren Auftritten in der Gruppenphase in der Kritik. „Ebenso peinlich wie schnell“ habe die Erfolgsserie der USA im Frauenfußball geendet, schrieb das Portal der „USA Today“. Es sei ein „episches Scheitern“.

Der viermalige Weltmeister hatte eine Endrunde zuvor nie schlechter als auf Platz drei abgeschlossen.

