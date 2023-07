Kein Kreuzbandriss bei Englands Schlüsselspielerin Walsh

Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland womöglich noch auf die Rückkehr ihrer Schlüsselspielerin Keira Walsh hoffen.

Walsh habe sich beim 1:0-Sieg gegen Dänemark keinen Riss des äußeren Kreuzbandes zugezogen, teilte das Nationalteam am Samstag nach einer Untersuchung mit. Die 26-Jährige falle allerdings für das letzte Gruppenspiel am Dienstag gegen China aus und werde weiter im Teamquartier behandelt.

Damit schloss der Europameister zumindest einen Ausfall von Walsh für die komplette weitere WM vorerst aus. Die beim FC Barcelona unter Vertrag stehende Mittelfeldspielerin musste in der Partie gegen Dänemark mit einer Trage vom Platz gebracht werden, nachdem sie sich in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt hatte. Ihr erstes Spiel hatten die Engländerinnen gegen Haiti ebenfalls 1:0 gewonnen.

