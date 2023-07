DFB-Training: Abwehrchefin Hegering läuft wieder

Wyong. Die verletzte Abwehrchefin Marina Hegering hat im deutschen Fußball-Nationalteam das Lauftraining wieder aufgenommen. Die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg drehte in Wyong einige Runden auf dem Trainingsplatz.

Dass der WM-Auftakt der DFB-Auswahl in Australien für Hegering und ihre ebenfalls angeschlagene Clubkollegin Lena Oberdorf möglicherweise zu früh kommt, hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits angekündigt.

Mittelfeldspielerin Oberdorf trainierte drei Tage vor der Gruppenpartie der Vize-Europameisterinnen am Montag in Melbourne gegen Marokko erneut individuell. „Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können“, hatte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in der ARD-„Sportschau“ gesagt. Oberdorf hat eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel, Hegering eine Fersenprellung.

Oberdorf könnte im defensiven Mittelfeld durch Lena Lattwein (ebenfalls Wolfsburg) oder Melanie Leupolz vom FC Chelsea ersetzt werden, Hegering in der Innenverteidigung durch Sara Doursoon von Eintracht Frankfurt oder Sjoeke Nüsken (künftig FC Chelsea).

Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am Sonntag, 30. Juli in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss Südkorea am 3. August.

