Nationalspielerin Lena Petermann wechselt zu Leicester City

Leicester. Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lena Petermann wechselt vom französischen Erstligisten Montpellier HSC in die englische Women's Super League (WSL) zu Leicester City. Das gab Leicester bekannt.

„Es war schon immer mein Traum, in dieser Liga zu spielen“, wurde die 29 Jahre alte Stürmerin auf der Leicester-Website zitiert. „Die Qualität ist so hoch und jetzt habe ich die Gelegenheit und kann es kaum erwarten, anzufangen.“

In vier Spielzeiten für Montpellier erzielte Petermann 25 Tore in 48 Spielen. Zuvor hatte die gebürtige Cuxhavenerin für den Hamburger SV, in den USA für die UFC Knights sowie für den SC Freiburg und Turbine Potsdam gespielt. Für die anstehende WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wurde Petermann nicht nominiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball