Manchester United verpflichtet Mason Mount

Manchester. Der englische Fußball-Nationalspieler Mason Mount wechselt wie erwartet zu Manchester United. Das gab Englands Rekordmeister nun bekannt.

Demnach unterschrieb der 24-Jährige im Old Trafford einen Vertrag bis zum Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. Laut Medienberichten bezahlt Man United an den FC Chelsea umgerechnet knapp 64 Millionen Euro Ablöse für den offensiven Mittelfeldspieler. Die Summe könne dank Bonuszahlungen noch um einige Millionen steigen.

„Es ist immer schwer den Verein zu verlassen, in dem man aufgewachsen ist“, wurde Mount auf der Man-United-Internetseite zitiert, „aber Manchester United bietet eine aufregende neue Herausforderung für den nächsten Abschnitt meiner Karriere“.

Mount hatte sich zuvor in einer emotionalen Video-Botschaft von den Fans des FC Chelsea verabschiedet. Seit seinem sechsten Lebensjahr hatte der in Portsmouth geborene Fußballer sämtliche Jugendmannschaften der Blues durchlaufen. Nachdem ihn der Club an Vitesse Arnheim und Derby County ausgeliehen hatte, spielte er seit 2019 als Profi für den FC Chelsea, mit dem der 36-malige Nationalspieler unter anderem die Champions League gewann.

