Aarhus verhandelt mit Inter über Bisseck-Wechsel

Kopenhagen. Der dänische Erstliga-Club Aarhus GF verhandelt mit Inter Mailand über einen Transfer des deutschen U21-Kapitäns Yann Aurel Bisseck.

Wie der Fußball-Verein aus der zweitgrößten Stadt Dänemarks mitteilte, müsste der diesjährige Champions-League-Finalist für einen möglichen Transfer des 22 Jahre alten Verteidigers von der Ausstiegsklausel in Höhe von 52 Millionen dänischen Kronen (7 Millionen Euro) zuzüglich Kosten und Abschreibungen Gebrauch machen.

AGF ist in der gerade abgelaufenen Saison Dritter in der dänischen Superliga geworden. Bisseck entwickelte sich in der Spielzeit nicht nur zu einem der Leistungsträger der Mannschaft, sondern auch zu einem der besten Spieler der gesamten Liga. Bei der jüngsten U21-EM in Georgien und Rumänien konnte er jedoch wie das gesamte deutsche Team nicht überzeugen.

