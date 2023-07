Ältester Premier-League-Trainer Hodgson macht weiter

London. Roy Hodgson bleibt auch im Alter von bald 76 Jahren Cheftrainer des Londoner Premier-League-Clubs Crystal Palace. Wie der Fußball-Erstligist mitteilte, einigte er sich mit dem früheren englischen Nationaltrainer auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr.

Der älteste Coach im englischen Oberhaus gab als Ziel aus, mit der Mannschaft in der kommenden Saison einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen. In der vergangenen Spielzeit hatte Hodgson den Club als Nachfolger von Patrick Vieira im Abstiegskampf übernommen und noch bis auf Tabellenplatz elf geführt. Palace warb deshalb um ein längeres Engagement bei Hodgson, der am 9. August 76 Jahre alt wird.

Der Fußball-Veteran blickt auf mehr als 45 Jahre als Trainer zurück. Mit 75 Jahren und 292 Tagen hält er den Altersrekord für Trainer in der Premier League. So alt war Hodgson beim letzten Spiel von Crystal Palace in der abgelaufenen Saison. Bobby Robson und Alex Ferguson waren bei ihren letzten Auftritten als Trainer im englischen Fußball-Oberhaus jeweils 71 Jahre alt.

Hodgson war zuvor unter anderem beim FC Liverpool und Inter Mailand Chefcoach, von 2012 bis 2016 war er englischer Nationaltrainer, bei der WM 1994 betreute er die Auswahl der Schweiz. 2021 hatte er seine Karriere bereits beenden wollen, kehrte dann aber ein Jahr später beim FC Watford auf die Bank zurück.

