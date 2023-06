Deutsche Fußball-Clubs reisen im Winter gern für ein Trainingslager nach Spanien - in der nächsten Woche passiert in Wolfsburg genau das Gegenteil.

Betis Sevilla absolviert im Juli ein Trainingslager in Wolfsburg.

Fußball Betis Sevilla absolviert Trainingslager in Wolfsburg

Wolfsburg. Deutsche Fußball-Clubs reisen im Winter gern für ein Trainingslager nach Spanien - in der nächsten Woche passiert in Wolfsburg genau das Gegenteil.

Vom kommenden Mittwoch an bereitet sich der spanische Spitzenclub Betis Sevilla für zehn Tage auf dem Trainingsgelände des VfL Wolfsburg auf die neue Saison in der Primera División vor. Zum Abschluss ist am Samstag, 15. Juli, ein Testspiel beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig geplant.

Betis gewann 2022 den spanischen Pokal und qualifizierte sich in der vergangenen Saison als Tabellensechster für die Europa League. Bekannteste Spieler im Team des Chilenen Manuel Pellegrini sind der Portugiese William Carvalho und der französische Weltmeister Nabil Fekir.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball