England-Star Lingard bietet sich Saudis an: „Dort passieren große Dinge“

London. Der vereinslose englische Ex-Nationalspieler Jesse Lingard hofft offenbar auf einen lukrativen Vertrag in Saudi-Arabien.

„Es ist etwas, das ich auch in Betracht ziehen würde. Ich würde das nicht ausschließen“, sagte der 30-Jährige bei Sky Sports und schwärmte von der Entwicklung im Wüstenstaat: „Dort passieren große Dinge in den nächsten Jahren. Es wird einer der Hot Spots werden. Ich bin nicht wirklich überrascht, dass dort große Spieler hingegangen sind.“ Lingards Vertrag bei Nottingham Forest war nach einer schwachen Saison nicht verlängert worden. Für England spielte Lingard zuletzt 2021.

Saudi-Arabien investiert mit Geldern aus dem Öffentlichen Investmentfonds (PIF) massiv in den Liga-Fußball. Im vergangenen Winter wurde Cristiano Ronaldo verpflichtet, in den vergangenen Wochen folgten Stars wie Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves und Kalidou Koulibaly. Kurzfristig soll ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erregt werden, finales Ziel dürfte die Ausrichtung einer künftigen Weltmeisterschaft sein.

