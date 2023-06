Zoff mit dem Team? Spekulation über Kuntz-Absetzung

In der Türkei kursieren Gerüchte um eine mögliche Absetzung von Stefan Kuntz (60) als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft.

Istanbul. In der Türkei kursieren Gerüchte um eine mögliche Absetzung von Stefan Kuntz (60) als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft.

Die Tageszeitung „Aksam“ etwa berichtete, der Europameister von 1996 werde durch den früheren Nationalcoach Abdullah Avci (59) ersetzt. Außerdem würde Ex-Weltmeister Mesut Özil (34) womöglich den früheren Bayern-Profi Hamit Altintop (40) als Manager der Mannschaft ersetzen. Auch andere Medien berichteten, allerdings ohne Nennung einer Quelle.

In der „Aksam“ war von einem angeblichen Streit zwischen Kuntz und der Mannschaft in der Halbzeit des Qualifikationsspiels zur Europameisterschaft gegen Lettland (3:2) zu lesen. Kuntz sei „fast eine persona non-grata“, hieß es. Zudem wolle der Präsident des türkischen Fußballverbandes lieber einen türkischen Trainer an der Spitze der Mannschaft sehen, hieß es.

Entscheidungen über mögliche Neubesetzungen sollen nach den Medienberichten am Donnerstag fallen. Kuntz hatte im September 2021 einen Vertrag für drei Jahre als türkischer Fußball-Nationaltrainer unterschrieben.

