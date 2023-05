Trainer Jaissle und RB Salzburg erneut Meister in Österreich

Der deutsche Trainer Matthias Jaissle hat sich mit Red Bull Salzburg in der österreichischen Fußball-Bundesliga erneut den Meistertitel gesichert. Die Salzburger machten durch ein 2:1 (0:1) gegen den direkten Konkurrenten Sturm Graz den zehnten Triumph in Serie perfekt.

Mit sechs Punkten Vorsprung sind die Salzburger zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

Die Gäste waren zunächst durch Jon Gorenc Stankovic (40. Minute) in Führung gegangen. Amar Dedic (49.) und Karim Konaté (88.) drehten die Partie dann für die Hausherren. Der 35-jährige gebürtige Nürtinger Jaissle ist seit 2021 Cheftrainer in Salzburg und holte mit dem Team bereits in der vergangenen Saison den Titel. Sein Vertrag in Österreich läuft noch bis 2025, er soll zu den Kandidaten für den Trainer-Posten bei Eintracht Frankfurt zählen.

