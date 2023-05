Ancelotti: Real hat mir Verbleib als Trainer zugesichert

Madrid. Carlo Ancelotti bleibt nach eigener Aussage trotz einer enttäuschenden Saison weiter als Trainer bei Real Madrid. Auf die Frage, ob der Club ihm die Erfüllung seines noch bis 2024 laufenden Vertrages zugesagt habe, antwortete der Italiener bei einer Pressekonferenz: „Ja“.

Zuvor habe er sich mit Real-Präsident Florentino Pérez unterhalten, auch über das verpasste Endspiel in der Champions League durch das 0:4 im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City. „Er sagte mir seine Unterstützung zu und wir haben über das Spiel am Mittwoch gesprochen. Wir gehen mit der festen Hoffnung in die Zukunft, die Sachen gutzumachen“, sagte der 63-Jährige.

Die Königlichen hatten diese Saison den spanischen Pokal gewonnen, mussten sich aber in der Meisterschaft dem Erzrivalen FC Barcelona geschlagen geben. Nach dem deutlichen Aus gegen Man City hatten Medien spekuliert, Real könne sich nun von Ancelotti trennen.

Dieser hatte aber schon direkt nach der Niederlage am Mittwoch abgewiegelt. Auf Fragen zu seiner Zukunft sicherte er unter der Woche seinen Verbleib in Madrid zu: „Niemand zweifelt daran, denn der Präsident hat sich schon vor 15 Tagen deutlich geäußert. Niemand zweifelt daran.“

Ancelotti war zuletzt unter anderem als künftiger Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft im Gespräch gewesen.

