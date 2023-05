Profi-Rückkehr Traditionsclub VfB Lübeck steigt in die 3. Liga auf

Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt der VfB Lübeck mit Trainer Lukas Pfeiffer in die 3. Liga zurück.

Mit Trainern wie Dieter Hecking und Charly Körbel spielt der VfB Lübeck einst in der 2. Bundesliga. In der kommenden Saison kehrt der Traditionsverein in Liga 3 zurück.