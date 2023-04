Remis gegen Salernitana: Napoli verpasst frühe Meister-Party

Neapel. Der SSC Neapel hat den vorzeitigen Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft und die fest eingeplante Titelparty in der Stadt vermasselt.

Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti kam gegen US Salernitana nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Bei einem Sieg gegen den Außenseiter hätte Napoli rechnerisch nicht mehr von Platz eins verdrängt werden können - am Titelgewinn in dieser Saison hat trotz des kleinen Dämpfers niemand Zweifel.

Party-Dosenöffner Oliveira

Als Mathias Oliveira in der 62. Minute das verdiente 1:0 gelang, schien die Feier ihren Lauf zu nehmen. In der 84. Minute aber schockte Gäste-Stürmer Boulaye Dia mit dem Ausgleich die Hausherren.

Dabei war alles angerichtet für eine einmalige Fußball-Party am Fuße des Vesuvs. Verfolger Lazio Rom hatte am frühen Sonntagnachmittag mit 1:3 bei Inter Mailand verloren.

In der Stadt versammelten sich bereits zigtausende Fans auf den diversen Plätzen, überall stieg blauweißer Rauch von bengalischen Feuern auf. Praktisch alle Häuser dieser chaotischen und verrückten Stadt waren mit Fahnen und Transparenten geschmückt.

Neapel lechzt nach dem Scudetto

Bis zu einer Million Fans inklusive Touristen waren in der Stadt erwartet worden, aus Sicherheitsgründen wurden große Teile des Zentrums für den Verkehr gesperrt. Rund 2500 Polizisten und Ordnungskräfte waren im Einsatz, um Ausschreitungen und Zwischenfälle zu vermeiden.

Seit der Ära von Diego Maradona und den beiden Meistertiteln 1987 und 1990 wartet Neapel auf den dritten Gewinn der Serie A - nun müssen der Verein und die Tifosi noch ein paar Tage länger warten.

Sechs Spieltage vor Schluss hat Neapel 18 Punkte Vorsprung auf Lazio und 20 auf Juventus Turin, das am Sonntagabend in Bologna antritt. Im Auswärtsspiel bei Udinese Calcio am kommenden Donnerstag kann Napoli den kleinen Schnitzer wiedergutmachen - falls nicht zuvor schon die Verfolger patzen und den SSC vor dem TV-Gerät zum Meister machen.

