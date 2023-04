In den Niederlanden ist das Erstliga-Spiel zwischen dem FC Groningen und NEC Nijmegen nach einem Becherwurf eines Zuschauers auf einen Linienrichter abgebrochen worden.

In den Niederlanden wurde ein Spiel nach einem Bierbecherwurf abgebrochen. (Symbolbild).

Eredivisie Partie in Niederlanden nach Bierbecherwurf abgebrochen

Groningen -. In den Niederlanden ist das Erstliga-Spiel zwischen dem FC Groningen und NEC Nijmegen nach einem Becherwurf eines Zuschauers auf einen Linienrichter abgebrochen worden.

Dies schrieben die verschärften Regeln für Zuschauervergehen vor, teilte der niederländische Fußballverband KNVB mit. Der Linienrichter wurde im Stadion von Groningen in der 18. Minute (0:0) von dem Bierbecher am Bein getroffen, aber nicht verletzt, wie die Zeitung „Dagblad van het Noorden“ berichtete. Der 18 Jahre alte mutmaßliche Werfer wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Es handele sich um einen Groningen-Fan.

Über die Konsequenzen des Vorfalls für den ohnehin abstiegsgefährdeten FC Groningen ist noch nicht entschieden. Erwartet wird, dass die Partie ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Aber auch weitere Sanktionen sind denkbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball