Manchester City dank Dreierpack von Riyad Mahrez im Finale

London. Manchester City steht nach einem ungefährdeten Sieg im Finale des englischen FA Cups.

Der Fußballmeister und derzeitige Tabellenzweite der Premier League setzte sich am Samstag im Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion dank eines Dreierpacks von Riyad Mahrez mit 3:0 (1:0) gegen den Zweitligisten Sheffield United durch.

Mahrez, der neben Stürmerstar Erling Haaland in der Startelf stand, brachte die klar überlegenen Cityzens kurz vor der Halbzeitpause per Strafstoß (43. Minute) in Führung. In der zweiten Hälfte machte er mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten (61./66.) alles klar für das klar favorisierte Team von Starcoach Pep Guardiola, das unter der Woche den FC Bayern aus der Champions League geworfen hatte.

Für Sheffield dürfte die klare Niederlage im Pokal einigermaßen verschmerzbar sein. Als Tabellenzweiter der Championship stehen die Blades vor dem Aufstieg in die Premier League.

Man City trifft im Pokal-Endspiel am 3. Juni in Wembley auf den Gewinner der Partie am Sonntag zwischen Brighton & Hove Albion und Manchester United. Bis zum FA-Cup-Finale könnten die Cityzens die englische Meisterschaft und die Champions League gewinnen. In der Liga liefert sich Guardiolas Team ein knappes Rennen mit dem FC Arsenal. In der Königsklasse wartet Titelverteidiger Real Madrid im Halbfinale.

