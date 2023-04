Bayern-Coach schimpft über Schiri und erklärt sein Gelb-Rot

München. Thomas Tuchel hat nach dem Champions-League-Aus des FC Bayern gegen Manchester City noch emotional aufgewühlt über seine Gelb-Rote Karte aufgeklärt.

„Ich habe Gelb-Rot gekriegt für Reklamieren bei Ballwegschießen des Gegners“, berichtete der Münchner Coach nach dem 1:1 , das nach dem 0:3 im Hinspiel nicht zum Halbfinal-Einzug ausreichte.

Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich zeigte dem aufgebrachten Tuchel in der Allianz Arena in der hektischen Schlussphase erst die Gelbe Karte (84. Minute) und kurz darauf Gelb-Rot (86.). Tuchels Assistent Zsolt Löw sah kurz danach auch noch die Rote Karte, was dem auf die Tribüne verwiesenen Tuchel offenbar entgangen war. „Ich glaube, sonst ist niemand runtergeflogen“, sagte Tuchel noch in der anschließenden Pressekonferenz.

Der 49-Jährige regte sich während der gesamten Spielzeit immer wieder extrem über den 40 Jahre alten Turpin auf, der keinen souveränen Eindruck machte und auch diskussionswürdige Entscheidungen traf. „Zwei Dinge konnten das Niveau des Spiels nicht halten. Der Rasen, die Platzverhältnisse, haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben. Und leider der Schiedsrichter war Note sechs“, kommentierte Tuchel.

Bereits im ersten Kommentar beim Streamingdienst DAZN hatte Tuchel wenige Minuten nach dem Schlusspfiff Turpin harsch kritisiert: „Note sechs von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an.“ Er monierte, dass jede kleine Entscheidung gegen seine Mannschaft ausgefallen sei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball