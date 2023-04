FC Barcelona im dritten Spiel nacheinander sieglos

Getafe. Der FC Barcelona ist auch im dritten Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg und eigenes Tor geblieben. Der Tabellenführer der spanischen Liga kam bei Abstiegskandidat FC Getafe nach einer insgesamt offensiv zu schwachen Vorstellung nur zu einem torlosen Unentschieden.

Die Katalanen um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen behaupteten ihre Spitzenposition trotzdem und haben nach dem 29. Spieltag elf Punkte Vorsprung vor Verfolger Real Madrid. Noch sind neun Spieltage zu absolvieren.

Zuletzt hatte es in der Meisterschaft am vergangenen Montag bereits ein 0:0 im eigenen Stadion gegen den FC Girona gegeben. Zuvor war die Mannschaft von Barça-Coach Xavi und Stürmerstar Robert Lewandowski nach einem 0:4 gegen Real Madrid im Halbfinale des spanischen Pokalwettbewerbs ausgeschieden. Erstmals in dieser Saison schoss Barcelona in drei Begegnungen nacheinander kein Tor.

