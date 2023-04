Real Madrid gewinnt ohne Mühe in Cádiz

Cádiz. Der spanische Spitzenclub Real Madrid hat sich mit einem überlegenen Sieg auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea eingestimmt.

Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, aber ohne Ex-Weltmeister Toni Kroos im Kader gewann Real in der Primera División beim FC Cádiz mit 2:0 (0:0). Madrid vergab vor den Toren von Nacho Fernández (72.) und Marco Asensio (76.) zahlreiche Chancen. Das Hinspiel in der Königsklasse hatte Real mit 2:0 gewonnen, die Entscheidung fällt am Dienstag (21.00 Uhr) in London.

In der heimischen Liga helfen die drei Punkte dem Rekordmeister nur bedingt weiter. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf den FC Barcelona beträgt bei einem Spiel mehr weiterhin zehn Punkte. Die Katalanen spielen am Sonntag (16.15 Uhr) beim FC Getafe und können den Vorsprung wieder ausbauen.

