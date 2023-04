Nizzas Bürgermeister an Basel-Fans: Bitte daheim bleiben

Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi hat seine „Besorgnis“ über die Ankunft der Fans des FC Basel für das Conference-League-Rückspiel in der südfranzösischen Stadt zum Ausdruck gebracht.

Der Politiker bat die Schweizer Anhänger bei Twitter darum, nicht zum Viertelfinal-Rückspiel am 20. April nach Nizza zu reisen. Er appellierte an die Behörden, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit die Partie unter bestmöglichen Bedingungen angepfiffen werden könne. OGC Nizza spielt an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) das Viertelfinal-Hinspiel in Basel.

Beim Gruppenspiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in Nizza im September 2022 war es am Rande der Partie zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den rivalisierenden Fangruppen gekommen. Die Begegnung konnte nur mit rund einstündiger Verspätung beginnen. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, darunter neun Polizisten.

