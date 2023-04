Frankfurt. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason zieht am Sonntag (19.00 Uhr) im Rahmen der ARD-„Sportschau“ die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale.

Wie der Deutsche Fußball-Bund auf Twitter mitteilte, ist Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger Ziehungsleiter in der Sendung. Das Halbfinale wird am 2. und 3. Mai ausgetragen, das Endspiel ist am 3. Juni in Berlin. Cupverteidiger ist RB Leipzig.

