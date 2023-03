Manchester United im FA-Cup-Halbfinale

Berlin. Marcel Sabitzer und Bruno Fernandes haben Manchester United vor dem Aus im englischen FA Cup bewahrt.

Beim 3:1 (0:1) im Viertelfinale gegen den Premier-League-Rivalen FC Fulham traf der frühere Profi von Bayern München und RB Leipzig am Sonntag in der 77. Minute zum 2:1. Die Gäste waren in der 50. Minute durch Aleksandar Mitrovic in Führung gegangen. Nach einer Roten Karte gegen Fulhams Willian (72.), der auf der Linie mit der Hand eine Chance vereitelte, glich Bruno Fernandes (75.) aus. Mitrovic schubste nach dem Platzverweis für seinen Teamkollegen den Schiedsrichter und musste dann ebenfalls mit Rot vorzeitig in die Kabine. Die doppelte Überzahl nutzte United durch den österreichischen Nationalspieler Sabitzer und Fernandes (90.+6).

Erstligist Brighton & Hove Albion wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hatte beim 5:0 (1:0) gegen den Viertligisten Grimsby Town keine Probleme. Grimsby Town war durch fünf Siege gegen höherklassige Teams bis in die Runde der letzten Acht gekommen. Im Championship-Duell setzte sich Sheffield United mit 3:2 (1:1) gegen die Blackburn Rovers durch. Thomas Doyle erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

Bereits am Samstag war Meister Manchester City dank Erling Haaland als erster Club in die Vorschlussrunde eingezogen. Der 22-jährige Norweger erzielte beim 6:0 (2:0) der Citizens gegen den Zweitligisten FC Burnley mit einem Dreierpack (32./35./59.) seine Saisontore 40, 41 und 42. ManCity ist der große Favorit auf den Gewinn des FA Cups. Mit dem FC Liverpool ist der Titelverteidiger und mit dem FC Arsenal der Rekordsieger in diesem Wettbewerb bereits ausgeschieden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball