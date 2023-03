Europa League Thorsby will gegen Saint-Gilloise an Ajax-Spiel anknüpfen

Union Berlins Mittelfeldspieler Morten Thorsby will im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales nach schwierigen Monaten an eine vorherige Leistung auf europäischer Ebene anknüpfen. „Das Ajax-Spiel war eine sehr positive Erfahrung. Es war mein bestes Spiel bisher“, sagte der 26 Jahre alte Norweger vor dem Spiel gegen den belgischen Spitzenclub Royale Union Saint-Gilloise am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). „Da habe ich gezeigt, wer ich bin und was ich dem Team geben kann. Und natürlich will ich das noch viel mehr zeigen.“