Für Spiel in Turin: Karten von Freiburger Fans storniert

Der #SCF bedauert die Entscheidung von Juventus Turin und den italienischen Behörden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von Freiburger Fans für das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League am Donnerstag in Turin storniert werden. (1/3) pic.twitter.com/KEKnJZocYq