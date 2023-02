Bayern rühmen Torwart Sommer: „Geile Parade“

Paris. Yann Sommer hat nach seinem ersten Champions-League-Spiel im Tor des FC Bayern viel Lob von den Münchner Bossen um Oliver Kahn und den Teamkollegen erhalten.

Das 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain werteten die Verantwortlichen als Bestätigung, in dem Schweizer Nationalkeeper den richtigen Ersatz für den nach einem Unterschenkelbruch bis Saisonende ausfallenden Kapitän Manuel Neuer (36) gefunden und verpflichtet zu haben.

„Das zeichnet einen Torwart bei Bayern München aus, dass du nicht so viel zu tun bekommst, aber wenn du gebraucht wirst, da bist“, sagte Kahn über den 34-jährigen Sommer, der nach dem Tor von Kingsley Coman mitverantwortlich dafür war, dass nicht der Ausgleich für Paris fiel. Sommers größte Aktion war eine Parade gegen den frei auf ihn zulaufenden PSG-Star Kylian Mbappé. Sommer wehrte den Schuss mit dem Kopf ab. Bei dieser „ganz, ganz wichtigen Situation“ habe er „klasse gehalten und die Mannschaft im Spiel gehalten“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter Kahn zur Szene in der 73. Minute.

Dickes Lob auch von Kimmich

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich sprach ebenfalls von „einer geilen Parade“, die „total wichtig“ gewesen sei. Sommer habe seinen Teil zum Erfolg beigetragen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic lobte den mit Bayern noch ungeschlagenen Sommer insgesamt für seinen Start in München: „Er hat vom ersten Spiel an so gespielt, als wenn er schon länger da ist. Er spielt gut mit. Er strahlt Ruhe aus. Da muss man ein Kompliment machen. Er hat auch das Vertrauen in sich selbst.“

Sommer hatten die Bayern im Januar für rund acht Millionen von Borussia Mönchengladbach verpflichtet und mit einem Vertrag bis Juni 2025 ausgestattet. „Ich gewöhne mich an das Spiel, das ich in München habe. Es ist vielleicht ein bisschen weniger Arbeit. Aber es ist klar, wenn wir in der Champions League auf dem Niveau spielen, da kommt auch ein bisschen Arbeit auf unser Tor zu“, sagte er nach der Partie in Paris. Er lobte aber auch seine Vorderleute: „Ich finde, wir haben in der Defensive enorm viel weg verteidigt, einmal mehr. Und das ist natürlich ein Geschenk als Torwart, wenn die Vorderleute so verteidigen.“

Übrigens: Am kommenden Samstag kehrt Sommer nach Mönchengladbach zurück. Dann geht es für ihn im Borussia-Park mit dem FC Bayern gegen seinen Ex-Club um wichtige Bundesliga-Punkte.

