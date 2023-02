Spitzenreiter FC Barcelona setzt Siegesserie fort

Mit dem elften Sieg im elften Pflichtspiel dieses Jahres hat der FC Barcelona seine Spitzenposition in der spanischen Fußball-Liga untermauert.

Die Katalanen mussten beim 1:0 (1:0) beim FC Villarreal aber bis zum Schluss zittern, weil nur Pedri in der 18. Minute eine der Chancen nutzte. Torjäger Robert Lewandowski hatte vorgelegt, Pedri vollendete aus kurzer Entfernung. Wirklich in Gefahr geriet das Tor des deutschen Nationalspielers Marc-André ter Stegen bei Barcelona aber kaum einmal. Der vermeintliche Ausgleich für Villarreal in der 90. Minute zählte wegen Abseits zurecht nicht.

Mit 56 Punkten aus 21 Spielen hat der FC Barcelona nun neun Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Der Rekordmeister hat allerdings eine Partie weniger absolviert. Real hatte am Samstag in Marokko zum achten Mal den Titel bei der Club-Weltmeisterschaft geholt.

