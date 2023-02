US-Profi Gressel träumt von der Bundesliga

Los Angeles. Für US-Nationalspieler Julian Gressel würde sich mit einem Wechsel in die Fußball-Bundesliga ein Traum erfüllen. „Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe an jedem Wochenende die Bundesliga geschaut“, sagte Gressel dem Internetportal „web.de“. Loses Interesse von Vereinen habe es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. „Konkretes aber ist nie zustande gekommen.“

Der 29 Jahre alte Gressel spielt derzeit für den kanadischen Club Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Fußball-Liga Major League Soccer (MLS). Ende Januar gab er beim 1:2 gegen Serbien in Los Angeles sein Debüt für die US-Nationalmannschaft. „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht daran geglaubt. Es war ein langer Weg. Es ist ein richtig schönes Gefühl und macht mich stolz auf den Weg, den ich gegangen bin und was ich erreicht habe“, sagte Gressel.

Der Mittelfeldspieler hofft auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Dann sind die USA mit Kanada und Mexiko Gastgeber. „Die WM hier in den USA zu haben, ist eine schöne Sache, und es ist ein großes Ziel von mir, daran teilzunehmen.“

Dem „Kicker“ sagte Gressel, dass die Verbundenheit zu Deutschland immer noch größer sei als zu den USA. Gressel wurde in Franken geboren und spielte in der Jugend für Greuther Fürth. „Jetzt bin ich aber seit fast zehn Jahren in den USA und habe dieses Land zu meiner Heimat gemacht. Ich habe hier meine eigene Familie, meine Frau ist Amerikanerin, meine Tochter ist hier geboren.“

