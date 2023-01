Arsenal im FA-Cup weiter - Manchester City nächster Gegner

Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal hat sich in der dritten Runde des FA-Cups nach anfänglichen Problemen 3:0 (0:0) bei Drittligist Oxford United durchgesetzt.

Für die Fußballprofis aus dem Norden Londons waren in der zweiten Halbzeit Mohamend Elneny (63. Minute) und Edward Nketiah (70./76.) erfolgreich. Bereits feststeht, dass die Gunners in der vierten Runde zum Topspiel bei Manchester City antreten müssen. In der Liga liegt City mit fünf Punkten Rückstand hinter Arsenal auf Platz zwei.

