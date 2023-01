Trainer Breitenreiter fehlt bei Hoffenheims Trainingsauftakt

Zuzenhausen. Ohne Trainer André Breitenreiter hat die TSG 1899 Hoffenheim die Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Der 49-Jährige fehlte beim Trainingsauftakt wegen eines grippalen Infekts.

Auch die verletzten Grischa Prömel (Knöchelbruch) und Jacob Bruun Larsen (Leistenbruch) waren nicht dabei. Ansonsten konnten die Co-Trainer Frank Fröhling und Darius Scholtysek alle Profis - darunter auch der kroatische WM-Dritte Andrej Kramaric - zur ersten Übungseinheit im neuen Jahr begrüßen.

Die Hoffenheimer brechen am Dienstag ins Trainingslager nach Albufeira auf. In Portugal stehen Testspiele gegen den VfL Wolfsburg (6. Januar) und Servette Genf (9. Januar) an. Der letzte Härtetest steigt am 14. Januar beim FSV Mainz 05. In der Bundesliga geht es für die Kraichgauer am 21. Januar gegen den 1. FC Union Berlin weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball