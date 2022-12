U21-Nationalspieler Nico Mantl wird nach Dänemark verliehen

Torwart Nico Mantl hat in Salzburg noch Vertrag bis Mitte 2025.

Aalborg. Der deutsche U21-Nationaltorhüter Nico Mantl wechselt auf Leihbasis für ein halbes Jahr nach Dänemark.

Der 22-Jährige wird von RB Salzburg für den Rest der laufenden Saison an den abstiegsgefährdeten dänischen Erstligisten Aalborg BK ausgeliehen, wie die beiden Fußball-Clubs am Freitag mitteilten. Für den 1,93 Meter großen Mantl dürfte es dabei auch darum gehen, vor der U21-EM im Sommer in Georgien und Rumänien Spielpraxis zu sammeln. „Für Nico ist es wichtig, dass er jetzt auf Spielzeit kommt. Wir hoffen, dass dies bei seiner Leihe der Fall sein wird“, erklärte RB-Sportdirektor Christoph Freund.

In Salzburg hat Mantl noch einen Vertrag bis Mitte 2025.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball