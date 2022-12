Brasiliens scheidender Fußball-Nationaltrainer Tite soll nach einem Bericht des Portals „O Globo“ in Rio de Janeiro überfallen worden sein.

Soll in seiner Heimat überfallen worden sein: Brasilien-Coach Tite.

Vorfall in Rio

Vorfall in Rio Bericht: Brasiliens Nationalcoach Tite überfallen

Rio de Janeiro. Brasiliens scheidender Fußball-Nationaltrainer Tite soll nach einem Bericht des Portals „O Globo“ in Rio de Janeiro überfallen worden sein.

Dem 61-Jährigen sei bereits in der vergangenen Woche bei einem Morgenspaziergang von dem Täter eine Halskette abgenommen worden. Außerdem habe der Mann Tite wegen des WM-Aus von Brasilien in Katar angeblich beschimpft, was andere Quellen aber nicht bestätigten.

Der Unbekannte soll mit dem Fahrrad an Tite vorbeigefahren sein, als dieser mit seiner Frau spazieren ging. Die Zivilpolizei teilte derweil mit, dass das Opfer bisher keinen Vorfall gemeldet habe, wie die Sportzeitung „Lance“ berichtete.

Brasilien war bei der Weltmeisterschaft in Katar im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Kroatien gescheitert. Schon vor den Welttitelkämpfen hatte Tite erklärt, dass er seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde.

Tite trainierte Brasilien seit Juni 2016. In 81 Spielen mit der Seleção kassierte er nur sechs Niederlagen. Aber auch bei der WM 2018 war er mit dem Team im Viertelfinale gescheitert, den einzigen Titel gab es mit ihm 2019 bei der Copa America.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball